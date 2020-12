SCOMPARSA DIACONALE: D’ERAMO, “ABRUZZO ORFANO DI UNA FIGURA DI RILIEVO”

L’AQUILA – “L’Abruzzo piange la perdita di Arturo Diaconale e rimane orfano di una figura di assoluto rilievo nel campo dell’informazione, della cultura, della politica intesa nel senso più alto del termine. Il suo legame con la nostra regione è rimasto sempre vivo negli anni e, spesso, le sue azioni hanno tenuto in grande considerazione proprio le radici, l’appartenenza e i valori identitari. Diaconale ha fatto della correttezza, della sobrietà, dell’equilibrio e della serietà delle azioni una cifra di vita che noi tutti dovremo sempre tenere in grande considerazione. Alla famiglia giungano le più sentite condoglianze, mie personali e della Lega tutta”. Lo scrive in una nota Luigi D’Eramo, deputato e segretario regionale Lega Abruzzo

Download in PDF©