SCOMPARSA DONATO CIRCI, IL CORDOGLIO DEL SINDACO BIONDI

L’AQUILA – “Mi unisco al dolore dei familiari per la scomparsa dell’ex sindaco di Cagnano Amiterno, il caro amico Donato Circi, cui mi legava una conoscenza ultraventennale, maturata sin dai tempi della comunità montana Amiternina. Sempre attento alle esigenze del territorio, ho avuto spesso modo di confrontarmi con lui negli anni: animato da una grande passione per l’amministrazione della cosa pubblica, era uno dei punti di riferimento per la Valle Aterno. A nome della Municipalità e a titolo personale esprimo sinceri sentimenti di condoglianze”. È il messaggio di cordoglio del sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.