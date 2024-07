SCOMPARSA FRANCESCO DI MIERO: IL CORDOGLIO DEL SINDACATO DEI GIORNALISTI

PESCARA – “È morto in ospedale a Pescara il collega Francesco Di Miero. Caposervizio per molti anni del quotidiano Il Tempo, aveva collaborato in precedenza con Il Resto del Carlino, poi per Il Messaggero. Ha sempre seguito con passione cronaca e politica, raccontando passo dopo passo la crescita della città e del territorio”.

È quanto si legge in una nota del Sindacato Giornalisti abruzzesi.

“Chi vuole salutare Franco potrà farlo nella camera ardente allestita presso la casa funeraria Mambella. Alla moglie Marisa, al figlio Vittorio e alla figlia Cristina il forte abbraccio dei colleghi del Sindacato Giornalisti Abruzzesi”.