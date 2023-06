SCOMPARSA GIORGIO MASSARI, BIONDI: “FIGURA INDIMENTICABILE DELLA VITA SOCIALE CITTADINA”

L’AQUILA – “A nome della Municipalità e a titolo personale esprimo profondo cordoglio alla famiglia Massari per la perdita di Giorgio, storico titolare, insieme al fratello Franco, della cantina Ju Boss di Piazza Regina Margherita”.

Lo scrive in una nota il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi: “Figura indimenticabile della vita sociale cittadina, stimato professionista e cultore del buon vino che era solito servire accompagnato da ironia, cortesia e competenza nei locali della cantina divenuta una vera e propria istituzione per la comunità aquilana di ogni età. Nel dicembre 2009, a soli pochi mesi dal terremoto, furono tra i primi a riprendere l’attività in centro storico contribuendo a ricomporre la socialità dispersa”.

“Alla famiglia Massari, ai figli Pierluigi e Fabrizio, giunga tutto il mio affetto”, conclude il primo cittadino.

