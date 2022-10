SCOMPARSA MARIA TERESA LETTA, IL CORDOGLIO DEL SINDACO DELL’AQUILA BIONDI

L’AQUILA – “A nome della Municipalità e a titolo personale esprimo sentiti e profondi sentimenti di cordoglio per la scomparsa di Maria Teresa Letta“.

Così, in una nota, il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi: “Ci lascia una personalità di altissimo profilo del nostro Abruzzo, amica di questa terra e che ha contribuito, con il suo impegno e la sua professionalità, a sostenere la comunità aquilana in uno dei periodi più duri, quello del post sisma, in qualità di commissario regionale della Croce Rossa Italiana”.

“Oltre alla gestione degli ospedali da campo allestiti nei mesi dell’emergenza, alle attività sul campo di medici e volontari, la Cri è stata protagonista di iniziative meritorie: penso al villaggio Map di Onna, al poliambulatorio e al centro civico realizzati a San Gregorio o alle attività di sostegno psicologico promosse in collaborazione con la Asl. Progetti che la professoressa Letta seguì da vicino, rinsaldando un legame che nel corso del tempo non è mai venuto meno”.

“Giungano le mie condoglianze al fratello Gianni, altro grande amico della città dell’Aquila, per la scomparsa dell’amata sorella, ai familiari tutti e a quanti hanno avuto il privilegio di incrociare il suo cammino”, conclude il primo cittadino.