SCOMPARSA MILENA SANTIROCCO: RICERCHE CON CINOFILI E SUBACQUEI

LANCIANO – Quinto giorno di ricerche in Abruzzo di Milena Santirocco, maestra di ballo e di fitness di 54 anni, di Lanciano, scomparsa nel nulla da domenica scorsa: dopo avere pranzato con i figli la donna è uscita in auto per fare una passeggiata a Torino di Sangro e non ha fatto più rientro a casa.

Le ricerche, coordinate dalla Prefettura di Chieti, vedono in campo, oltre ai Vigili del Fuoco, tutte le forze dell’ordine, unità cinofile molecolari, i sommozzatori e numerosi volontari della Protezione civile.

L’auto della Santirocco, una Renault Clio, è stata ritrovata aperta e con una gomma a terra nel parcheggio di Borgata marina di Torino di Sangro, mentre il telefono cellulare della donna – che risultava attivo fino alle 18.30 dello scorso 28 aprile – non si trova: mistero anche sulla cancellazione del suo profilo Facebook poco prima della scomparsa, mentre le ultime foto inviate su Whatsapp a uno dei figli mostrano fiori e i resti delle mura ciclopiche a Lago Dragoni.

Anche oggi non si sono avuti indizi nelle ricerche che hanno preso la direzione sud verso Casalbordino e Vasto con diverse squadre cinofile, grazie ai cani molecolari che hanno dato indicazioni sulla direzione da seguire: la Protezione Civile e i Vigili del Fuoco sono giunti fino a un villaggio turistico a Casalbordino marina senza trovare alcuna traccia, neppure di indumenti.

È stato scandagliato l’intero tratto della ciclopedonale Via Verde Costa dei Trabocchi, i canneti e le rocce sottostanti: sono stati acquisiti anche i video delle telecamere presenti lungo il tragitto.

Le indagini sono coordinate dal pm di Vasto Silvia Di Nunzio.

È proseguita anche la ricerca subacquea col ritorno dei sommozzatori del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Pescara che, stavolta, hanno passato in rassegna il tratto di mare sottostante il parcheggio di Borgata marina, spostandosi di nuovo anche nella zona del Trabocco ‘Le Morge’ dove avevano operato ieri, per spingersi poi ancora più a sud fino alla foce del fiume Osento.

La motovedetta della Guardia Costiera ha di nuovo pattugliato il prospiciente tratto di mare. Altre squadre e vigili del fuoco continuano a mappare il vasto territorio della riserva regionale Lecceta di Torino di Sangro, dove c’è stata l’ultima localizzazione del telefono cellulare della scomparsa.

Sono giorni drammatici per i famigliari, i figli Manuel e Denis, e la sorella Sonia: oggi i due giovani hanno distribuito i volantini lungo la costa con l’Sos lanciato dall’associazione ‘Penelope’ che si occupa di persone scomparse. I figli sono convinti che non si tratti di un allontanamento volontario della madre, né di una caduta in mare, ma, piuttosto, hanno il timore che qualcuno possa averle fatto del male.