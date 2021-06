SCOMPARSA SAMAN ABBAS, PEZZOPANE: “CALDEROLI NON LUCRI PER CONSENSO”

ROMA – “La vicenda dolorosissima della 18enne Saman Abbas, la sua scomparsa, quanto sta emergendo dalle intercettazioni, è di una crudeltà inaudita. Si stanno perdendo le speranze di ritrovarla viva, sebbene la magistratura stia facendo un lavoro importante. La condanna per ciò che è accaduto è netta e senza mezzi termini, e conferma quanto siano giuste le nostre battaglie a sostegno della libertà di tutte le donne di qualsiasi cultura, popolo, religione. La libertà e l’autodeterminazione delle donne sono ogni giorno al centro delle nostre attenzioni”.

Così la deputata dem Stefania Pezzopane, della presidenza del Gruppo Pd alla Camera e dell’Esecutivo della Conferenza delle Democratiche, replicando a Roberto Calderoli, della Lega, vice presidente del Senato.

“Noi non abbiamo pregiudizi culturali, e rifiutiamo l’approccio del leghista Roberto Calderoli, il suo ancora carico di pregiudizi. Calderoli si occupa delle donne e della violenza di genere o in questo caso di un presunto tragico omicidio di genere, solo per gettare benzina sul fuoco della xenofobia e del razzismo per cercare di lucrare, strumentalmente, consenso. Noi non siamo così, la libertà delle donne è un obiettivo permanente del nostro progetto politico”.