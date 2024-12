SCOMPARSA SANDRO SANTILLI: IL RICORDO DEL SINDACO MASCI, “FARO DELLA SCUOLA PESCARESE”

PESCARA – “Sandro Santilli era un uomo di un livello superiore e la sua scomparsa mi addolora, perché l’ho considerato un punto di riferimento, quando era Provveditore agli studi, ed era diventato un grande amico, per me. Ho ammirato la sua competenza, davvero enorme, la sua professionalità, la sua umanità”.

È il ricordo del sindaco di Pescara, Carlo Masci, dopo la notizia della morte, a 80 anni, di Sandro Santilli, ex provveditore agli studi.

“È stato sempre disponibile nei rapporti con l’Amministrazione comunale, negli anni in cui è stato Provveditore, sempre portatore di grandi contenuti, e sapeva farsi ascoltare senza mai alzare la voce, anzi il suo contributo di idee arrivava con assoluta pacatezza. La scuola era il suo faro e lui è stato il faro della scuola pescarese, che con lui ha vissuto anni felici perché all’epoca, quando ero assessore alla Pubblica istruzione, abbiamo realizzato nuove scuole, nuove mense, nuovi centri cottura e nuove palestre, con l’unico obiettivo di dare ai ragazzi scuole migliori”.

“Abbiamo risolto insieme tanti problemi, mi ha sempre aiutato, puntando alla crescita e al miglioramento del sistema, a vantaggio degli studenti e del corpo docente, che aveva Santilli sempre ‘alleato’. Oggi vivo una grande perdita, perché Santilli era un punto di riferimento per noi tutti. Abbraccio la famiglia, chi gli ha voluto bene ed è stato al suo fianco imparando da lui l’amore per la scuola e per il sapere”, conclude Masci.