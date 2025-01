SCONTRI ALLO STADIO GRAN SASSO: SAMBENEDETTESE, “TIFOSI L’AQUILA NELLA CURVA OSPITI”

L’AQUILA – “La U.S Sambenedettese smentisce quanto diffuso dall’Ansa in merito ai disordini avvenuti alla conclusione della partita L’Aquila-Sambenedettese, quasi ad imputare il fatto alla tifoseria ospite”.

È quanto si legge in un post della società, pubblicato in serata, dopo gli scontri tra i tifosi esploso allo stadio Gran Sasso all’Aquila al termine della partita.

“Dalle prime ricostruzioni, quanto accaduto -scrivono -, sembrerebbe ricondotto alle opinabili scelte operate da chi doveva occuparsi della sicurezza. I tifosi della Sambenedettese che si trovavano in tribuna sono stati indirizzati verso la curva ospiti passando per il campo, per farli defluire dallo stadio. In quel mentre alcuni tifosi de L’Aquila, dalla propria curva, hanno scavalcato i cancelli e si sono diretti verso la curva ospiti. Tale fatto ha generato gli scontri”.

“La mancanza di idonee misure di sicurezza ha reso possibile, altresì, che due tifosi dell’Aquila forzassero la porta di ingresso che dal campo conduce agli spogliatoi, fortunatamente senza esiti negativi per l’incolumità delle persone ivi presenti”.