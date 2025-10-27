SCONTRI FRA TIFOSI DOPO SANTEGIDIESE-LANCIANO: IN ARRIVO DASPO E DENUNCE

TERAMO – Momenti di tensione ieri pomeriggio al termine della decima giornata di campionato di Eccellenza tra Santegidiese e Lanciano, conclusasi 2 a 1 per i padroni di casa: oltre mille i tifosi presenti allo stadio di Sant’Egidio alla Vibrata (Teramo), circa 200 quelli ospiti.

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, i tifosi della squadra locale, usciti dallo stadio, hanno raggiunto e bloccato, in via D’Annunzio, l’autocolonna della tifoseria del Lanciano composta da un pullman e quattro furgoni.

Un furgone è stato danneggiato da numerosi colpi di bastone ed ha riportato la rottura del lunotto posteriore. I tifosi del Lanciano, a quel punto, scesi dagli altri automezzi, sono venuti a contatto con la tifoseria locale creando tafferugli.

L’immediato intervento dei militari impegnati nel servizio di ordine pubblico ha consentito di disperdere l’assembramento.

La colonna della tifoseria del Lanciano è stata scortata fino all’immissione sulla A14 dall’autoradio dipendente del Norm di Alba Adriatica (Teramo).

Indagini in corso da parte della Compagnia Carabinieri di Alba Adriatica per individuare i partecipanti ai fatti sia per i risvolti penali che per quelli amministrativi e di prevenzione.