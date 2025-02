L’AQUILA – Nuovi provvedimenti per la maxi rissa scoppiata tra tifoserie nel post partita L’Aquila 1927-Sambenedettese dello scorso 26 gennaio allo stadio Gran Sasso.

Nella Questura dell’Aquila, in queste ore, sono in corso di notifica 9 misure cautelari di obbligo di firma, 20 daspo, 10 a tifosi aquilani e 10 a marchigiani. Inoltre, sarebbe in corso l’identificazione altri 50 tifosi coinvolti nei disordini che saranno colpiti da altre misure.