SCONTRI L’AQUILA-SAMB: PRIMI VENTI DASPO AGLI ULTRAS COINVOLTI NELLA RISSA DOPO IL MATCH

l’AQUILA – Sono venti i Daspo che saranno inviati dal questore ai responsabili degli scontri tra tifoserie dopo L’Aquila-Sambenedettese che ci furono allo stadio del capoluogo di regione. Si tratta di provvedimenti (ma non è finita qui visto che alla rissa hanno partecipato almeno 60 persone) che prevedono l’obbligo per cinque anni di star lontani dagli stadi e competizioni sportive in genere.

Questa prima tranche di provvedimenti comprende i tre tifosi che sono stati arrestati e che compariranno dal giudice per il processo per direttisssima tra alcune settimane. I destinatari del Daspo, che saranno anche indagati, sono stati individuati dalla polizia tramite le telecamere fisse e riprese Tv dopo la partita vinta oer 3-0 dai marchigiani. In seguito a quegli scontri L’Aquila ha dovuto disputare a porte chiuse la gara che ieri ha pareggiato per 1-1 con l’Atletico Ascoli.