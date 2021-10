ROMA – Si sono ricompattati in piazza San Silvestro alcune decine di manifestanti No pass dopo l’ultima carica di alleggerimento su via del Corso.

Alcuni urlano insulti contro il presidente della Repubblica e contro le forze dell’ordine schierate in tenuta antisommossa. L’area attorno a palazzo Chigi è completamente blindata e presidiata dagli agenti con i blindati.

Traffico in tilt in tutto il centro storico.