SCONTRI TIFOSI IN AUTOGRILL: GRAVINA, “INACCETTABILE E VERGOGNOSO, SANZIONI PIÙ STRINGENTI”

ROMA – “Bisogna rendere molto più stringenti ed efficaci alcune sanzioni. Riteniamo che la chiave di volta, come ho già accennato al ministro Piantedosi, sia lo stretto rapporto di collaborazione tra tutte le istituzioni. Si è ormai verificato che alcuni incidenti avvengono fuori dallo stadio con appuntamenti da far west per picchiarsi e dare sfogo alle proprie tensioni, questo è inaccettabile e vergognoso”.

Lo dice il presidente della Figc, l’abruzzese Gabriele Gravina, all’indomani degli scontri tra ultras di Roma e Napoli all’autogrill di Badia al Pino a margine della presentazione del documentario di Sara Gama che andrà in onda su Rai 3.

“Condanniamo in maniera decisa questi episodi, le istituzioni e il mondo del calcio devono fare di più insieme e creare le condizioni perché questi soggetti che nulla hanno a che fare con il calcio e lo sport vengano espulsi dal nostro sistema. Ha ragione il ministro Abodi, questa gente deve pagare”, aggiunge Gravina, sottolineando come sia “giusto che il danno morale e di immagine, non allo sport ma all’intero Paese, venga punito e molto severamente”.