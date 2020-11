SCONTRO AUTO-FURGONE NEL PESCARESE, MUORE 22ENNE DI CITTA’ SANT’ANGELO

PESCARA – Un 22enne di Città Sant’Angelo, Lorenzo Erasmo, è morto in un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio in via Coppa Zuccari, nella cittadina angolana.

Secondo le prime informazioni, il giovane attorno alle 14 era a bordo di una Fiat 600 e stava andando a lavoro, quando, per cause in corso di accertamento, all’altezza di un incrocio, si è scontrato con il furgone di un corriere espresso.

Sul posto è subito arrivato il 118, intervenuto anche con l’elicottero, ma per il ragazzo non c’è stato niente da fare.

Intervenuti anche i vigili del fuoco.

Rilievi e accertamenti in corso da parte della Polizia locale di Città Sant’Angelo, diretta dal comandante Luca Marzuoli.

