PESCARA- È ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale civile di Pescara un ragazzo di 19 anni rimasto ferito gravemente ieri sera dopo le 21 a Montesilvano in via Nino Sospiri dopo essersi scontrato con un’auto mentre era a bordo di uno scooter.

Soccorso dai sanitari del 119, il ragazzo è stato portato in ambulanza al “Santo Spirito” dove si trova attualmente. Sull’accaduto indagano i carabinieri.