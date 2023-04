ROMA – L’attaccante della Lazio della nazionale italiana di calcio, Ciro Immobile, ex bomber del Pescara in Serie B, ha riportato un trauma distorsivo della colonna vertebrale e la frattura composta dell’XI costola destra in seguito ad un incidente stradale a Roma, in zona Stadio “Olimpico.

L’autovettura guidata dal capitano della squadra capitolina si è scontrata con un tram non. “È passato con il rosso”, ha dichiarato Immobile a chi gli chiedeva lumi sull’accaduto.