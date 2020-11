SCONTRO AUTO-TRATTORE A ROSETO: TRE DONNA FERITE, UNA E’ IN PROGNOSI RISERVATA

ROSETO – Scontro tra una macchina e un trattore a Roseto: tre donne ferite di cui una in condizioni gravi.

Come si legge sul quotidiano Il Centro, l’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio, in contrada Cortino. Grave la conducente, una 56enne che è stata ricoverata all’ospedale di Teramo con un politrauma e ora è in prognosi riservata.

Le altre due passeggere, una di 23 e una di 26, sono state trasportate al pronto soccorso dell’ospedale di Giulianova e ricoverate con ferite lievi.

Sulle dinamiche dell’incidente sono intanto in corso gli accertamenti da parte della polizia municipale.

Sembra che lo scontro sia avvenuto in curva e che l’impatto sia stato molto violento.

Sul posto, insieme ai vigili del fuoco, sono intervenute le ambulanze del 118

