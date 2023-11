SCONTRO COMUNE DI CHIETI SU BILANCIO E DUP: LA MAGGIORANZA, “ATTACCHI PUERILI SENZA FONDAMENTO”

CHIETI – “Il fumo lo porta via il vento! Opposizione fine a se stessa, pretestuosa, strumentale e senza fondamento”.

“Strumentali a giustificare agli occhi dei cittadini”, dice la maggioranza di centrosinistra al Comune di Chieti, che si affida a un comunicato di replica, “anzi considerato il periodo elettorale agli occhi di auspicati elettori, la loro intenzione precostruita al voto sfavorevole al Bilancio stabilmente riequilibrato che, ricordiamolo, ha già il parere favorevole dei Revisori dei Conti, ossia degli stessi su cui loro stessi spesso hanno fatto riferimento per avallare proprie posizioni di contrasto alla maggioranza Ferrara. Le annotazioni a mezzo stampa dei componenti l’Intergruppo consiliare, questo sì un vero arlecchino di percorsi e appartenenze, sia sui contenuti del DUP e del Bilancio, che con riguardo alle procedure messe in campo per la loro valutazione e approvazione in Consiglio, non hanno nessun fondamento e sono del tutto puerili!”.

“Come prima cosa, a chi ripropone goffamente presunte violazioni procedimentali sugli Iter adottati va subito ricordato che sono gli Atti deliberativi quelli da valutarsi preventivamente nelle Commissioni, come infatti si sta facendo, e non già gli emendamenti dei gruppi consiliari che anzi sono già depositati in Ufficio di Presidenza, nei termini previsti dalla Legge, e quindi nell’immediata disponibilità di visione e anche sottoscrizione di tutti i consiglieri di maggioranza e opposizione! Questi, secondo quanto previsto da norme e regolamenti, saranno allegati e presentati in Consiglio comunale e ciò che è veramente importante rilevare e comunicare ai cittadini è questo: la minoranza che scrive sui giornali ad oggi non ha presentato propri emendamenti di modifica oppure migliorativi né del DUP né del Bilancio dell’Ente Comune. Tanto basta a ritenere che evidentemente loro sono “utili” alla città solo per criticare o gettare fumo negli occhi dei teatini visto che di proposte e contributi, fatti, atti, azioni positive e poste, non se ne ha traccia oggi come nei tre anni passati!”.

“Poi, a proposito della lettera del consigliere indirizzata al Ministero per obiettare sui termini di approvazione del Bilancio: posto che ascoltare il consigliere leggere in Aula sarà, come sempre, un momento diciamo piacevole per noi, va subito detto che tali presunte illegittimità al Comune non sono mai state segnalate da nessuno degli Organismi preposti a farlo, cioè Ministero, Prefettura, Segretario Generale, Revisori, ragion per cui di nostro riteniamo di star procedendo secondo liceità e legittimità. Leggiamo di un altro consigliere ch fa annotazioni sui proventi delle multe usate per la manutenzione delle strade: francamente non capiamo i motivi di questa presunta criticità giacché provengono dallo stesso consigliere che, non da ultimo pochi mesi fa, a mezzo stampa proponeva esattamente questo! Grave, però, è che si dica che c’è una previsione d’entrata non giustificata sulla tassa di soggiorno visto che proprio in Commissione, con redatto verbale, il Dirigente finanziario ha spiegato che la stima è fatta sulla base dei dati e dei flussi forniti dai settori/uffici dell’Ente e che in ogni caso eventuali incongruenze future hanno previsione e copertura!”.

“Che dire del Consigliere che concorda con il suo collega di coalizione elettorale del 2020, e che solo sui giornali si esprime mentre in Consiglio si interessa solo di Odg e mozioni, ma che oggi pare preoccuparsi della Partecipata del Comune, e della presunta volontà del Dirigente Rispoli, o ancora di ciò che sulla Partecipata si è previsto e che si farà o non farà! Intanto proprio sul DUP a proposito della Teateservizi si fotografa la situazione attuale alla luce sia del procedimento presso il Tribunale fallimentare, nonché alla luce dei rilievi mossi dagli organi esterni all’Ente, che a ben vedere sono proprio quelli da loro presi a propria bandiera e vessillo in più di una circostanza, ma di cui adesso non tengono conto perché evidentemente il credito che a questi davano aveva il solo scopo di creare allarmismo e verosimile scandalo! Poi, non è affatto vero che le misure sulla Partecipata non sono previste o attuabili rispetto alle precedenti Delibere adottate in Consiglio e Giunta, ma è evidente che l’opposizione strumentalmente preferisce omettere la lettura e considerare la diversa situazione venutasi a creare con l’insediamento dell’OSL e delle sue prerogative e competenze per gli Enti in Dissesto. Dissesto!”.

“Ecco, qualcuno dovrebbe ricordarsi sempre da dove esso ha origine sia nel merito che nei tempi, ma che sono ampiamente illustrati e approfonditi dalla Delibera della Corte dei Conti a cui questa Amministrazione non ha potuto evitare di dare seguito! Qualcuno dovrebbe ricordarsi che è stato parte e protagonista di una decennale maggioranza che quelle situazioni le ha create e consentite visto che il mandato di governo della precedente amministrazione è arrivato al suo termine naturale! Altri dovrebbero ricordarsi che siedono e fanno opposizione sottobraccio ad alcuni di loro. Altri forse parlano meno, e meno a sproposito, perché sanno che ci sono Organi preposti che stanno valutando responsabilità pregresse rispetto al fallimento del Comune di Chieti! Una cosa è certa ed evidente a tutti ed è bene che sia esplicitato e ribadito a lettere cubitali per onestà intellettuale e giusta comunicazione ai cittadini: noi si sta lavorando per garantire a Chieti una ripartenza con conti a posto e Bilancio risanato al fine di vedere la città ripartire verso migliori prospettive di crescita e a tutela del benessere dei cittadini”.

“L’opposizione, certi Partiti e movimenti politici di cui i consiglieri di minoranza sono espressione, invece, stanno solo aspettando le nuove elezioni cercando, adesso, in maniera puerile, demagogica e populista, di dimostrare che chi si sta facendo carico di risolvere i problemi trovati e di affrontare le sempre troppe e non sempre prevedibili emergenze, è incapace o incompetente! Bene, cominciassero loro, allora, a dimostrare quanto sono capaci, se veramente lo sono: al momento ci pare di poter dire, senza timore di essere smentiti dai fatti obiettivi e veri, che sono altri quelli capaci soltanto di assicurarsi spazi e fotografie sui giornali, se proprio di Selfie e annunci si vuole sparlare. Lo Spettacolo che loro offrono di se stessi alla città è desolante ed è stessa desolazione in cui abbiamo trovato l’Ente e la nostra città. Le chiacchiere, le loro, se le porta il vento come saggezza popolare insegna”.