SCONTRO CON SCOOTER A CITTA’ SANT’ANGELO: FERITO 16ENNE, AUTO IN FUGA

CITTÀ SANT’ANGELO – Un ragazzo di 16 anni è finito in ospedale, a Pescara, per le lesioni riportate in seguito a un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio a Città Sant’Angelo.

Lo scooter su cui viaggiava il giovane si è scontrato con un’automobile scura che subito dopo si è allontanata. L’incidente è avvenuto in viale Petruzzi, nella zona dei centri commerciali.

Lanciato l’allarme, sul posto è subito arrivato il 118, con l’ambulanza medicalizzata di Montesilvano (Pescara): il giovane, inizialmente incosciente, è stato stabilizzato e portato in codice rosso in pronto soccorso, dove sono in corso tutti gli accertamenti sanitari del caso.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta la Polizia locale di Città Sant’Angelo, agli ordini del comandante Luca Marzuoli. Indagini e ricerche in corso, anche attraverso la visione delle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza presenti nella zona.