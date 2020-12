L’AQUILA, SCONTRO FRONTALE SULLA STATALE 17: MUORE 24ENNE INTERIOR DESIGNER, FERITA DONNA 44ENNE

L’AQUILA – È morto sul colpo, Danilo Tresca, 24 anni, progettista d’interni, a causa dell’ennesimo incidente, avvenuto ieri sera, lungo la strada statale 17 “dell’Appennino Abruzzese ed Appulo Sannitico”, nei pressi del noto ristorante Casale Signorini, zona ovest dell’Aquila, lasciando un vuoto improvviso, e il dolore straziante dei genitori, le due sorelle, i tanti amici e persone che lo stimavano.

Fatale è stato lo scontro a bordo della sua Panda, con una una Fiat 500 L, guidata da una donna di 44 anni, F.Z., che viaggiava con la figlia di 8 anni. La donna è rimasta ferita ed è stata trasportata con la figlia, rimasta illesa, all’ospedale “San Salvatore”.

Morto sul colpo invece Danilo Tresca, nativo di Sant’Omero (Teramo) ma residente a Palombaia, al confine tra il territorio aquilano e quello di Tornimparte, diplomato in Interior design alla Nuova accademia del design di Milano. Curava il sito “La casa del cappellaio” e un blog, nel quale illustrava le sue creazioni e metteva in mostra il suo talento. Era stimato e conosciuto per la sua professionalità e passione, e davanti a lui si apriva una brillante carriera.

Per i soccorsi ed i rilievi il tratto di strada è stato chiuso con una deviazione per il traffico proveniente dall’Aquila e in direzione del capoluogo regionale. A provocare l’incidente strada si ipotizza anche la strada giacchiata, da quanto si apprende. Ma è solo un’ipotesi, le cause sono in corso di accertamento, e non si esclude nemmeno un improvviso malore del ragazzo, che ha fatto perdere il controllo dell’auto. La salma di Danilo Tresca è stata trasferita presso l’obitorio dell’ospedale, a disposizione del magistrato, che potrebbe disporre l’autopsia. ft

Download in PDF©