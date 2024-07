L’AQUILA – “Comprendiamo l’ignoranza in materia di normativa sanitaria da parte di chi accusa faziosamente la Direzione aziendale di superficialità e di ritardi nell’attivarsi per la carenza di pediatri nel Comune di Carsoli, ma proprio per questo è importante riportare i fatti oggettivi e le azioni concrete intraprese nel rispetto delle disposizioni nazionali”.

È quanto dichiara in un comunicato stampa la Direzione aziendale della Asl 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila in riferimento ai presunti ritardi nel colmare la carenza di pediatri nel Comune di Carsoli, rispondendo quindi, pur senza riferimenti, alla nota inviata dalla consigliera regionale della Lega Carla Mannetti e Marco Bernardini della Lega Carsoli. (Qui il link)

E così nella nota della Asl, diretta dal manager Ferdinando Romano, viene sottolineato: “Ci auguriamo che in futuro la ricerca di visibilità, fatta con denunce di caccia a presunti colpevoli, lasci il passo ad un dialogo costruttivo a garanzia reale di una sanità vicina ai cittadini”.

Un appello, quello rivolto agli esponenti della Lega, che fa seguito alle polemiche divampate nelle scorse settimane, che hanno riacceso lo scontro nel centrodestra, per la proroga di un altro anno, fino al 31 maggio 2025, del manager Romano, con una delibera di Giunta regionale, presieduta dal presidente, Marco Marsilio, di FdI, su proposta dell’assessore con delega alla Salute, Nicoletta Verì. Una decisione, secondo i consiglieri regionali del carroccio e di Noi Moderati, ufficialmente federati, “presa senza condivisione”, e anche “senza solide basi giuridiche”.

Questo perché, parte del centrodestra, ha preferito non procedere al cambio per timore di un possibile rallentamento nell’attuazione del piano di razionalizzazione ‘ordinato’ dal Consiglio regionale, a causa del deficit della sanità abruzzese, circa 122 milioni di euro, nell’ambito del quale la Asl aquilana ha la maglia nera con un passivo di 46 milioni.

Di seguito la nota completa della Asl.

“Il 1° luglio di quest’anno, a causa delle dimissioni volontarie e del termine dei contratti di due pediatri, è stata confermata la carenza di personale pediatrico nell’area Marsica – si legge nella nota – Tuttavia, già il 6 giugno 2024 l’Azienda sanitaria, per il tramite della Direzione amministrativa del Dipartimento di Assistenza Territoriale, aveva avviato le procedure straordinarie per identificare le carenze di medici pediatri. Il 26 giugno, il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.) ha pubblicato il bando per i posti vacanti nei Comuni di Carsoli e Capistrello, con scadenza il 16 luglio”.

“Per garantire continuità nell’assistenza pediatrica, il 4 giugno l’Azienda sanitaria ha chiesto ai pediatri della Marsica di frazionare la loro attività tra più studi medici, includendo un ambulatorio nei comuni interessati, con orari settimanali adeguati alla popolazione. Cinque pediatri hanno manifestato disponibilità, ma nessuno ha accettato di aprire un nuovo ambulatorio nei comuni citati”, continua la Direzione Aziendale.

“In attesa del completamento delle procedure per l’assegnazione delle carenze straordinarie di pediatria, il 17 giugno è stata richiesta alla Regione Abruzzo l’autorizzazione per aumentare il massimale dei pediatri della zona Marsica, ovvero il numero massimo di pazienti che possono prendere in carico, permettendo loro di assistere i bambini che ne hanno bisogno”, prosegue la nota.

Anche la direttrice del Distretto area Marsica, dottoressa Rossella De Santis, “ha attivato prontamente tutti i canali disponibili”: “La Direzione distrettuale e gli operatori delle sedi di Carsoli e Tagliacozzo sono pronti a facilitare la risoluzione delle criticità. Abbiamo ottenuto disponibilità dai colleghi della Medicina Generale e dai pediatri dei consultori di Carsoli e Tagliacozzo per l’assistenza preventiva dei minori”.