SCONTRO SU PROROGA VITALIZIO A DEL TURCO: BAGARRE AL SENATO, M5S E LEGA SULLE BARRICATE

ROMA – E’ scontro al Senato sul tema del vitalizio a Ottaviano Del Turco, i membri del M5S e della Lega del consiglio di presidenza, hanno infatti abbandonato i lavori per protestare contro la richiesta di voto per prorogare l’assegno a Del Turco, almeno fino alla revisione del processo per l’ex governatore dell’Abruzzo, attesa a maggio.

Richiesta che ha fatto andare su tutte le furie M5S e Lega, che chiedevano di dare seguito alla delibera che prevedeva il taglio all’assegno di Del Turco. La prima a lasciare l’Aula è stata la vicepresidente del Senato, la pentastellata Paola Taverna, particolarmente alterata. Poi gli altri del M5S e i leghisti.

Del Turco, già governatore dell’Abruzzo, ex numero due della Cgil, già deputato per una legislatura e senatore per due, è stato condannato in via definitiva a 3 anni e 11 mesi per induzione indebita nella Sanitopoli abruzzese. Il che basta, secondo la delibera voluta da Pietro Grasso (e che al Senato è legge), per procedere alla revoca dell’assegno da 5.507 euro al mese.

Il Consiglio di presidenza di Palazzo Madama, nel novembre scorso, aveva deciso per la revoca, Ma a dicembre, dopo il ricorso del figlio Guido Turco, la presidente Maria Elisabetta Alberti Casellati ha fatto sospendere il taglio, motivate dalle gravi condizioni di salute di Ottaviano Del Turco.

Nella riunione di ieri la Casellati ha esordito proponendo una ulteriore proroga, anche in attesa della sentenza su Roberto Formigoni, l’ex governatore della Lombardia condannato in primo grado per corruzione a cui il Senato ha restituito parte del vitalizio, in via provvisoria, perché privo di altri mezzi di sostentamento.

E così dopo un durissimo confronto i pentastellati Laura Bottici, Paola Taverna, Sergio Puglia e Giuseppe Pisani, e Michela Montevecchi e i leghisti Roberto Calderoli, Paolo Arrigoni e Paolo Tosato hanno abbandonato la riunione, che sarà aggiornata la prossima settimana.

“Le priorità, in questo momento, devono essere il lavoro per i cittadini e i sostegni per le nostre imprese. Agli italiani non interessano inutili diatribe partitiche o la conferma dei privilegi alla classe politica. E invece, pensate un po’, da qualche giorno al Senato tiene banco una questione che pensavamo di aver superato per sempre, quella dei vitalizi. Purtroppo, però, c’è ancora chi ritiene sia giusto prorogare l’assegno mensile all’ex presidente della Regione Abruzzo, Ottaviano Del Turco”, ha scritto su Fb il deputato M5S Stefano Buffagni.