SCONTRO TRA CAMION E AUTO AL BIVIO PER POGGIO PICENZE: FERITA UNA DONNA IN MODO LIEVE
19 Dicembre 2025 13:49
L'Aquila - Cronaca
POGGIO PICENZE - Brutto incidente stradale nei pressi del bivio per il Comune di Poggio Picenze (L'Aquila). Si sono scontrati una vettura utilitaria con un grosso camion. Sul posto un equipaggio del 118 Abruzzo Soccorso, Vigili del Fuoco e Carabinieri e gli addetti delle autodemolizioni San Vittorino che hanno provveduto a spostare il grosso camion con un mezzo speciale e poi l'autovettura nelle foto fornite da G. Cocciolone. Gli accertamenti per le cause di quanto accaduto sono in corso da parte dei carabinieri intervenuti tempestivamente sul luogo dell'incidente. Non sembra che ci siano stati feriti gravi visto che è stata soccorsa solo una donna in codice giallo.
