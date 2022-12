L’AQUILA – Un caso davvero spinoso e singolare è stato al vaglio della magistratura minorile aquilana. I giudici, infatti, sono stati chiamati a dirimere una insolita controversia tra genitori in relazione alle cure cui si deve sottoporre il figlio minorenne alle prese con una patologia di una certa gravità.

Le posizioni sono antitetiche. Il padre non accetta che il minorenne venga sottoposto a cure farmacologiche convenzionali, come, al contrario ritiene indispensabile la madre; egli, infatti, preferirebbe fare affidamento a terapie alternative, scelte che, secondo il pensiero medico ufficiale, non sono efficaci e porterebbero a conseguenze senza ritorno.

Il minorenne era stato ricoverato in un ospedale specializzato che si trova fuori dall’Abruzzo e sono stati i medici di quell’ospedale a chiamare in causa la magistratura ordinaria per superare qualsiasi obiezione da parte del padre e poter procedere.

A quel punto, per ragioni di competenze, gli atti sono stati trasferiti alla procura della Repubblica minorile presso il tribunale dell’Aquila competente per materia ma anche sotto l’aspetto territoriale: da questo si evince che il ragazzo vive in un comune abruzzese che non può essere indicato nel rispetto della della sua privacy e della famiglia, come prevede la Carta di Treviso.

L’epilogo è facilmente immaginabile. La magistratura, al termine di un’udienza, ha nominato di recente un curatore che provvederà a coadiuvare la madre nella scelta del percorso medico convenzionale migliore indicato dai medici, per avviarlo alla guarigione. La mamma del minorenne è assistita dalle avvocatesse del Foro di Bologna Sara Dori e Martine Menna che hanno competenze specifiche in queste complesse tematiche del diritto.