SCONTRONE: ORSA BAMBINA E I SUOI TRE CUCCIOLI A SPASSO PER IL PAESE E POI ASSALTO AD UN POLLAIO

L’AQUILA – L’orsa Bambina con i suoi tre cuccioli è stata ripresa dalle telecamere del sistema di videosorveglianza di un ristorante di Scontrone, in provincia dell’Aquila. La scena è stata osservata dai titolari e da alcuni clienti.

Nel corso della passeggiata notturna l’orsa è entrata in un pollaio della zona, uccidendo diverse galline. L’episodio ha spinto il sindaco, Francesco Melone, a firmare un’ordinanza per garantire la sicurezza delle persone e per la tutela dell’animale.

Nel provvedimento sono indicate le regole e i comportamenti da seguire in caso di avvistamento: mantenere una distanza non inferiore ai cento metri, evitare riprese video o fotografie, non inseguire l’animale e assicurarsi che abbia una via di fuga, non devono essere lasciati cibo o rifiuti all’aperto e devono essere sorvegliati animali domestici come cani e gatti.