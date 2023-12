SCOPERTA A PESCARA DALLA FINANZA UNA CARROZZERIA ABUSIVA CON RIFIUTI PERICOLOSI E ADDETTI IN NERO

PESCARA – Le Fiamme Gialle del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza, nel corso dei servizi di polizia economico–finanziaria volti anche alla tutela e alla salvaguardia dell’ambiente, dopo una capillare attività di monitoraggio delle aree prospicenti il fiume Saline, nel pescarese, hanno individuato un fabbricato rurale ove da parecchio tempo si registrava un sospetto via vai di svariate autovetture.

Le indagini svolte hanno consentito di scoprire che il locale era attrezzato e adibito abusivamente a carrozzeria e che il responsabile utilizzava altresì manodopera completamente in nero.

Sono scattate pertanto le previste sanzioni amministrative e il sequestro della carrozzeria. Ma lo scenario di fronte al quale si sono trovati i finanzieri una volta entrati è stato sconcertante, poiché una superficie di circa 1000 mq adiacente alla carrozzeria, era interamente ricoperta di rifiuti speciali pericolosi.

All’interno sono stati rinvenuti una cinquantina di automezzi fuori uso, targati e non, in evidente stato di abbandono e pertanto il responsabile è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per reati ambientali e il locale è stato posto sotto sequestro preventivo. Il sevizio svolto dalle Fiamme Gialle, a contrasto della c.d. criminalità economica, oltre a determinare la chiusura dell’attività abusiva, salvaguardando in tal modo gli operatori economici onesti, i cittadini e i lavoratori, consentirà la successiva rimozione dei rifiuti, preservando in tal modo il già fragile equilibrio della zona fluviale.

Il Reparto Aeronavale del Corpo, attraverso una prodromica attività d’intelligence e di controllo economico del territorio, mantiene sempre alta l’attenzione sulle zone soggette a particolari vincoli e tutele, a salvaguardia delle bellezze naturalistiche, intervenendo in maniera mirata nei confronti dei soggetti che le deturpano sfruttandole a proprio vantaggio.