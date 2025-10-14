SCOPPITO: 128 DOSI DI COCAINA PRONTE ALLO SPACCIO NASCOSTE NELLA VEGETAZIONE, ARRESTATO 21ENNE

SCOPPITO – E’ stato domenica arrestato dai Carabinieri della Stazione di Sassa, un 21enne straniero a Scoppito, comune a pochi chilometri dall’Aquila, in flagranza per detenzione di cocaina ai fini di spaccio, e su disposizione della Procura della Repubblica di L’Aquila è stato condotto presso la casa circondariale del capoluogo, dove attenderà l’udienza di convalida.

La sostanza stupefacente trovata in suo possesso, nascosta in una boscaglia, 128 dosi nel complesso, è stata sottoposta a sequestro.

Questa la cronaca dell’operazione: una pattuglia mentre effettuava il servizio di controllo del territorio, ha notato un’utilitaria grigia che si immette in una stradina di campagna nella frazione di Civitatomassa.

Insospettiti dall’atteggiamento guardingo del giovane alla guida, i Carabinieri hanno deciso di procedere al controllo dell’auto unitamente ad una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Montereale, giunta nel frattempo in ausilio.

Appena raggiunta la vettura, i Carabinieri hanno notano il giovane trafficare nella vegetazione e poi risalire repentinamente in auto quando si è accorto delle pattuglie in avvicinamento.

Le circostanze hanno giustificato una perquisizione personale e veicolare a carico del giovane, un 21enne di origine straniera, che è apparso molto agitato.

Il sospetto dei Carabinieri era fondato dal momento che, ben occultata sulla vettura, prelevata dalla boscaglia, è stata rinvenuta una cospicua quantità di cocaina, già suddivisa in dosi pronte per lo spaccio.

La ricerca di sostanze stupefacenti è stata estesa al tratto di vegetazione dove poco prima era stato notato armeggiare il 21enne, ed è proprio lì che i Carabinieri trovano un altro involucro con altra cocaina, anch’essa già suddivisa in dosi.