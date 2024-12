SCOPPITO, ADDIO A LUIGI “JU PRESIDENTE” DE CAROLIS. SINDACO LOMBARDI, “LA PERSONA PIU’ BUONA”

SCOPPITO – “Sono profondamente addolorato per la scomparsa di Luigi de Carolis, che ritengo sia stata la persona più buona che abbia conosciuto. Luigi ha fatto tanto per Scoppito come uomo, come presidente della Polisportiva ha fatto avvicinare tanti giovani allo sport creando uno spazio aggregativo per tutti noi. Ciao Luigi”.

Così Loreto Lombardi, sindaco di Scoppito (L’Aquila), omaggia Luigi De Carolis, per tutti “ju Presidente”, ex operaio ed ex sindacalista alla Italtel dell’Aquila, nonché storico presidente della Polisportiva Scoppito che ha accompagnato, da innamorato del calcio, fin dalla sua fondazione, e con ruoli da dirigente della Amiternina Calcio.

La sua scomparsa ha lasciato senza parole tutto Scoppito, luogo per quale si è speso per una vita e di cui era una vera e propria anima.

I funerali di De Carolis, che lascia il fratello Gino e quattro nipoti – Monica, Alessandro, Dario e Giovanna – sono stati celebrati oggi pomeriggio nella chiesa di Scoppito. (red.)

