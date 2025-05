SCOPPITO: ALTERNATIVA DEMOCRATICA, “NUOVO PLESSO SCOLASTICO OPERA DI PRECEDENTI AMMINISTRAZIONI”

SCOPPITO – “Con la posa della ‘prima pietra’ del plesso scolastico unico del comune di Scoppito abbiamo raggiunto il paradosso dell’incongruenza politica”.

Di seguito la nota completa del gruppo di opposizione al Comune di Scoppito (L’Aquila) “Alternativa democratica” composto dai consiglieri Alessio Albani, Francesca Rossilli ed Emiliano Renzetti.

“Se una persona, esterna al Comune di Scoppito, dovesse ricostruire l’iter della Scuola studiando gli atti e gli articoli di giornale degli ultimi anni penserebbe di trovarsi di fronte a casi di schizofrenia”.

Chi ha seguito tutto l’iter per la progettazione ed il finanziamento conclusosi nel 2021 non è stata nemmeno invitata alla posa della “prima pietra” (nonostante sia ancora in consiglio comunale), chi era contrario al sito, e non perdeva mai l’occasione per manifestare la sua contrarietà, oggi si ritrova a celebrare la posa su quel sito, con tanto di foto ed articoli a stampa.

Il comitato cittadino “No Colli” che era contrario alla localizzazione dell’opera è scomparso dai radar, l’attuale maggioranza – i cui membri ancora oggi, a denti stretti, affermano che la scelta del sito era quantomeno discutibile (per non dire peggio) – non ha fatto nulla per cercarne uno migliore operando in perfetta continuità con la precedente amministrazione.

Noi di “Alternativa Democratica” riteniamo inoltre che sarebbe meglio festeggiare quando l’opera pubblica è terminata e non quando non è stata ancora cantierizzata.

Tutto lascia presagire che dietro la fretta di festeggiare “prime pietre” ed altro ci sia la volontà di fare “curriculum” per la prossima campagna elettorale…e di solito, quando si pensa troppo alla campagna elettorale si finisce per trascurare gli interessi dei cittadini.

Diciamo questo non per fare polemica ma perché le problematiche relative al terreno che si sono delineate nel tempo, in maniera concreta e scientifica, e che avevano portato a riflettere anche chi all’inizio era entusiasta, sono ancora lì ad aspettare l’impresa appaltatrice.

Con la massima sincerità, noi di Alternativa Democratica ci auguriamo – al di fuori di ogni retorica e di ogni convenienza politica – che il Plesso Scolastico verrà realizzato nel miglior modo possibile rilevando però come l’attuale maggioranza non ha avuto il coraggio di cambiare prospettiva adagiandosi lungo la rotta già tracciata dalla precedente amministrazione”.