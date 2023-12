SCOPPITO: AMMINISTRAZIONE E BABBO NATALE FANNO VISITA A OSPITI RESIDENZE SOCIO-ASSISTENZIALI

L’AQUILA – I componenti dell’amministrazione comunale di Scoppito (L’Aquila), guidati dal sindaco Loreto Lombardi, hanno fatto visita questa mattina agli ospiti delle residenze Villa Dorotea, Villa del Carmine e San Rocco che da anni operano sul territorio comunale.

L’amministrazione ha voluto augurare un sereno Natale, facendo consegnare doni da Babbo Natale agli ospiti e a tutto il personale delle strutture.

“È essenziale, in questi giorni di festa, far sentire la vicinanza delle istituzioni a tutti i cittadini in particolar modo alle fasce più deboli della nostra società, portando un messaggio di pace e di speranza per il futuro di noi tutti”, ha commentato il primo cittadino.