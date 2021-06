SCOPPITO, AUTO CONTRO CAMION: FERITA UNA DONNA

SCOPPITO – Incidente questo pomeriggio, sulla statale 17 a Scoppito (L’Aquila), nei pressi dello stabilimento Sanofi.

Per cause ancora in corso di accertamento, un’auto si è scontrata con un camion che, per evitare l’impatto, è finito fuori strada perdendo parte del carico.

Ferita, ma non in pericolo di vita, la donna alla guida dell’auto, di circa 60 anni, che è stata trasportata in ambulanza all’ospedale San Salvatore dell’Aquila. Illeso il conducente del mezzo pesante.

Sul posto sono intervenuti, oltre ai sanitari del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco.