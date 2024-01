SCOPPITO: BEFANA CITTA’-TERRITORIO, BUONA LA PRIMA. “EVENTO DA STRUTTURARE, PRONTI PER NOTTE BIANCA”

SCOPPITO – Grande successo per la prima edizione della Befana della città-territorio che ieri è stata attesa da tantissimi bambini e famiglie all’aeroporto di Preturo, frazione dell’Aquila.

Un viaggio itinerante per la Befana, atterrata in elicottero a Preturo e poi arrivata al campo comunale di Scoppito (L’Aquila), per distribuire gioia e dolci ai più piccoli, tra racconti e musica.

Per i più grandi vin brulé e specialità locali offerte dalle generose associazioni del territorio.

Grande soddisfazione del vicesindaco di Scoppito, Amedeo Tirabassi, per la riuscita dell’evento “che ha visto i bambini al primo posto e che dà vita anche ad un processo importante di ricostruzione sociale”.

“L’obiettivo di manifestazioni come queste in sinergia con il Comune dell’Aquila è la ricostruzione sociale dei territori che parte proprio dalle relazioni, perché la felicità è un diritto di tutti, soprattutto dei bambini”, afferma Tirabassi.

Il consigliere del Comune dell’Aquila Livio Vittorini, che ha curato l’organizzazione dell’evento insieme al vicesindaco Tirabassi, ha annunciato di voler ripetere l’evento il prossimo anno, “in modo più strutturato” e si dice già pronto, intanto, per l’edizione 2024 della Notte bianca della città territorio.

Il sindaco di Scoppito, Loreto Lombardi, ha ringraziato “l’Amiternina e la Pro Loco di Scoppito per la fattiva collaborazione all’evento della Befana della città-territorio”.