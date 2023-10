SCOPPITO: CAMBIA ANCORA LA GIUNTA COMUNALE, DEL PINTO PRENDE IL POSTO DELL’ASSESSORE USCENTE ALBANI

SCOPPITO – Cambia ancora l’assetto della nuova amministrazione comunale di Scoppito (L’Aquila).

Dopo il rimpasto nel gruppo di maggioranza sul quale l’opposizione ha convocato un Consiglio straordinario per chiarirne i contenuti, il sindaco Loreto Lombardi, con decreto sindacale 12/2023 ha nominato Gianni Del Pinto, noto commerciante, in quota Fratelli D’Italia, nuovo assessore comunale con deleghe pesanti tra cui l’Industria e la Gestione urbana.

Il neo assessore del Pinto, come si legge nel decreto di ieri, 5 ottobre, viene nominato “in sostituzione del dimissionario Assessore Dott. Alessio Albani“.

Qualche settimana prima, con decreto 11 del 14 agosto scorso, era stato nominato l’assessore Tommaso Ciancarella in sostituzione della dimissionaria Francesca Rossilli, che aveva le deleghe a scuola, cultura e turismo.

A generare il nuovo assetto, frutto dei diversi abbandoni, l’ingresso in maggioranza, il 27 luglio, di Andrea ed Emiliano De Nuntiis, candidati alle scorse elezioni con la lista Nuovo Rinascimento contro il sindaco, molto vicino a Fratelli d’Italia. Passaggi che non sono stati mai accettati da parte della maggioranza, fino ad arrivare alle dimissioni dei due ex assessori Rossilli e Albani.

I due nuovi ingressi hanno così incrinato i rapporti in maggioranza, continuando a modificarne gli equilibri.