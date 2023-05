SCOPPITO: CAVA DI VIGLIANO, SUBENTRA AQUILAPREM DEI FRATELLI ZUGARO

L’AQUILA – Cambio ai vertici gestionali della cava di Vigliano di Scoppito, comune ad ovest dell’Aquila.

Da ieri mattina è infatti ufficiale il subentro della società Aquilaprem Srl dei fratelli Zugaro nella concessione demaniale.

Il sindaco Loreto Lombardi ha ricevuto nella sede comunale Augusto Zugaro, in rappresentanza della società Aquilaprem Srl, e i componenti del consiglio di amministrazione della Cooperativa Agricola di Vigliano.

“Nel cordiale e proficuo incontro di questa mattina sono stati esaminati diversi aspetti inerenti la normativa regionale che disciplina in generale la coltivazione delle cave nella regione Abruzzo – afferma il primo cittadino di Scoppito – In particolare ci si è soffermati sulla necessità di conciliare il più possibile l’attività estrattiva con la tutela ed il rispetto del territorio e dei suoi abitanti. Ci tengo a ringraziare la società uscente Unicalce Spa e rinnovo gli auguri per questa nuova avventura ai fratelli Zugaro”.

