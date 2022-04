SCOPPITO: CIANCARELLA DELEGATO ANCI GIOVANI PER LA RICOSTRUZIONE  

SCOPPITO – A Tommaso Ciancarella, consigliere comunale di Scoppito (L’Aquila), la delega alla “Ricostruzione Sisma Centro Italia” nell’ambito del Coordinamento nazionale Anci Giovani.

“Esprimo grande soddisfazione e ringrazio l’Associazione Nazionale Comuni Italiani e in particolare il Coordinatore Nazionale Anci Giovani e sindaco di Montecatini Terme, Luca Baroncini, per la fiducia che mi ha riservato”, scrive in una nota Ciancarella.

“Assicurerò il massimo impego perché sono convinto che la ricostruzione materiale delle aree interne debba sapersi coniugare con quella che è la ricostruzione del tessuto sociale dove sarà fondamentale il ruolo e la costante presenza dei giovani amministratori dei Comuni colpiti dal sisma. Ho la certezza, nello svolgimento di questo prestigioso incarico, di poter contare sulla professionalità dei colleghi dell’Anci Giovani Abruzzo e del coordinatore regionale nonché sindaco di Castiglione Messer Raimondo, Vincenzo D’Ercole, a cui vanno i miei ulteriori ringraziamenti per la fiducia dimostratami”, conclude.