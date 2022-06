SCOPPITO: FESTA PER NEO SINDACO LOMBARDI, “NON TRADIREMO”. BIONDI E DI BENEDETTO, “ORA COLLABORIAMO”

SCOPPITO – Festa per il neo eletto sindaco Loreto Lombardi a Scoppito, comune che conta circa 3.700 abitanti alle porte dell’Aquila.

Sabato scorso, nella piazza di Santa Maria, i rappresentanti lista civica “Scoppito per tutti” che si è imposta alle elezioni, insieme a molti cittadini e ad ospiti come il rieletto sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi e Americo Di Benedetto, arrivato al secondo posto nella competizione elettorale nel capoluogo regionale, hanno celebrato una vittoria che, per usare le parole di Lombardi, “era nell’aria”.

“È una serata meravigliosa – ha detto Lombardi ad AbruzzoWeb –. La nostra non è soltanto una vittoria sulla base dei numeri, ma è significativa per la convergenza che c’è stata su di noi, probabilmente dovuta al fatto che la gente ha creduto nel nostro programma”.

“Nei prossimi cinque anni mi aspetto ciò che da noi si aspetta la gente. Del resto, anch’io sono un cittadino di Scoppito. Il compito che ci è stato affidato è talmente importante che non tradiremo le aspettative di nessuno”, ha aggiunto il 64enne direttore della Unità operativa complessa (U.o.c.) di Chirurgia e Diagnostica Endoscopica dell’Ospedale regionale “San Salvatore” dell’Aquila che con la lista civica “Scoppito per tutti” si è aggiudicato la fascia tricolore con il 52,4 per cento dei voti.

“Ho ricevuto con piacere l’invito del neo sindaco di Scoppito – le parole del rieletto primo cittadino dell’Aquila, Pierluigi Biondi –. Parliamo di uno dei comuni più importanti dell’Aquilano, motivo per cui ho partecipato alla festa anche per rinsaldare i sentimenti di amicizia dell’Aquila con il territorio e rinnovare l’amicizia con Loreto Lombardi, che conosco anche al di là per la sua professione di medico”.

“Credo che L’Aquila debba continuare in questa stagione di apertura alle realtà territoriali. È finita l’epoca dei campanilismi, delle chiusure intramoenia, in cui io anche sono stato definito un amministratore di condominio, perché ho avuto un percorso da sindaco di un piccolo comune del territorio. Credo che questo sia un valore aggiunto per tutta L’Aquila. Infatti, mentre sulla costa si costruisce la Grande Pescara, noi qui dobbiamo costruire la grande città-territorio dell’Aquila”, ha detto ancora Biondi, che ha augurato a Scoppito “di proseguire il percorso che vive già da anni. È una realtà produttiva importante con il polo farmaceutico. Ed è anche una realtà dalla grande vivacità commerciale, quindi gli auguro ogni bene perché se Scoppito è ricca, produttiva e feconda lo è anche L’Aquila e viceversa”.

Parole di elogio per Lombardi e Scoppito sono arrivate anche da Americo Di Benedetto. “Sono molto felice del risultato di Loreto Lombardi. Sono venuto con grande piacere a salutarlo, credo che per Scoppito ci sia l’occasione per un rilancio da un punto di vista amministrativo. L’amministrazione comunale che ha appena vinto le elezioni, potrà contare sulla mia disponibilità, perché sono convinto che ci sia bisogno di un nuovo slancio e di una nuova possibilità per far ripartire una realtà molto articolata ma anche ben predisposta alla crescita. Ritengo che sia importante il contributo di tutti per favorire lo sviluppo di una comunità così rilevante come quella di Scoppito”, ha dichiarato a questo giornale. Annachiara Valente