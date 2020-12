SCOPPITO: “GRAZIE PER COME ACCUDITE MIA MAMMA”, LA LETTERA AGLI OPERATORI DI VILLA DEL CARMINE

SCOPPITO – “In questo momento di grande difficoltà sento di dover condividere la mia gratitudine verso tutti gli operatori di Villa del Carmine che sostengono ormai da anni mia madre in un abbraccio amorevole ed attento”.

La nota è stata inviata ad AbruzzoWeb da una lettrice animata dalla volontà di ringraziare personale sanitario e lavoratori della Rsa di Scoppito in un momento particolarmente delicato, quello della seconda ondata del Covid, che ha travolto prevalentemente la provincia dell’Aquila non risparmiando molte strutture socio-assistenziali per anziani.

A tal proposito, dopo i numerosi casi di focolai registrati nelle scorse settimane nelle Rsa, rivolge “un ringraziamento sincero per la loro umanità ed un elogio alla loro professionalità nella speranza che l’impegno profuso continui a mantenere la struttura imbattuta da questa terribile pandemia. Al di là di una barriera di vetro, mi conforta guardare mia madre, e scoprirla a novantotto anni ancora vitale e serena, ancora al sicuro. Grazie”.

