SCOPPITO: IL 25 GIUGNO LA VII EDIZIONE DI “VIGLIANO NEL PALLONE” IN RICORDO DI MARIAGRAZIA ROTILI

SCOPPITO – Una giornata all’insegna dello sport, dedicata ai giovani del Comune di Scoppito (L’Aquila) e dei territori limitrofi, con l’obiettivo di diffondere i valori di inclusione e coesione sociale nel ricordo di Mariagrazia Rotili.

Ci sarà il prossimo 25 giugno a partire dalle ore 9, presso il campo comunale di Scoppito, la VII edizione della manifestazione sportiva “Vigliano nel pallone” in memoria di Mariagrazia Rotili, socia dell’associazione venuta a mancare a seguito di un incidente stradale nella notte del 6 aprile 2011.

L’evento, organizzato dall’associazione “I Monelli” è patrocinato dal Comune di Scoppito ed è realizzato in collaborazione con il comitato festa di Vigliano e con l’Amiternina Scoppito.

Come si legge in una nota, la storia di Mariagrazia ha commosso tutto il comune e la manifestazione vuole essere il simbolo dell’unione tra giovani, in una sana competizione sportiva in tornei di “calcio a 5” e pallavolo.