SCOPPITO: INTERVENTI SU RETE IDRICA DI VIGLIANO, TIRABASSI “PRESTO UN NUOVO SERBATOIO”

L’AQUILA – Nuovi interventi sulla rete idrica di Vigliano, frazione del comune di Scoppito (L’Aquila).

I lavori, che saranno eseguiti accanto allo storico serbatoio che tutt’oggi alimenta la rete idrica di Vigliano, riguarderanno la realizzazione di un secondo serbatoio in cemento armato che ospiterà al proprio interno una vasca di accumulo di una grandezza adeguata alle nuove esigenze del paese. Nel corso della mattinata è stato eseguito un sopralluogo operativo per definire il dettaglio degli interventi da effettuare.

Presenti sul posto, assieme ai referenti tecnici di zona della società, il vicesindaco di Scoppito Amedeo Tirabassi, il presidente della Gran Sasso Acqua Spa Alessandro Piccinini e il consigliere comunale Marco Mancini.

Tirabassi si dice “estremamente soddisfatto del risultato raggiunto a beneficio della frazione di Vigliano” evidenziando che nei prossimi mesi verranno valutate anche le altre criticità presenti sul resto del territorio comunale “che si cercherà di risolvere sempre in stretta sinergia con la Gsa”.

Tirabassi sottolinea, inoltre, come “l’amministrazione Lombardi si sia dimostrata ancora una volta estremamente sensibile verso i bisogni di tutte le frazioni di Scoppito, mettendo in campo azioni mirate e concrete per la risoluzione dei vari problemi”.

“Situata a pochi chilometri dall’Aquila, Vigliano è una delle frazioni del comune di Scoppito, dove molte giovani coppie hanno deciso di far crescere i propri figli per non abbandonare le proprie radici – afferma il consigliere Mancini – La crescita dell’utenza registrata nel corso degli anni, del resto, ha evidenziato la necessità di effettuare lavori per rendere la rete idrica, ormai obsoleta, più efficiente. È doveroso quindi da parte delle istituzioni promuove questi tipi di interventi per offrire alla cittadinanza dei servizi sempre migliori e che siano al passo con i tempi”.

“Ringraziamo, a tal proposito, il presidente della Gsa Piccinini che, dando seguito alla richiesta pervenuta dall’amministrazione comunale di Scoppito guidata dal sindaco Loreto Lombardi, si è prontamente adoperato per programmare al meglio questi importanti interventi che erano attesi dalla comunità Viglianese da molti anni”, conclude