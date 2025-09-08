SCOPPITO: MINACCIA GLI ANZIANI GENITORI CON LE FORBICI, FINISCE IN CARCERE UN UOMO DI 48 ANNI

SCOPPITO- In carcere un 48enne che da anni rendeva impossibile la vita ai suoi genitori anziani. La vicenda, come riporta il Centro, si è consumata nella tarda serata di venerdì in una casa di Scoppito (L’Aquila), dove l’uomo – in stato di ebbrezza – ha aggredito e minacciato i familiari, costringendoli a chiedere aiuto dopo l’ennesimo episodio di violenza.

La coppia di ultraottantenni aveva già subito in passato episodi simili: urla, minacce, mobili distrutti e l’incubo costante di vivere accanto a un figlio fuori controllo. Per sottrarsi alla sua furia, i due sono stati costretti a rifugiarsi all’esterno dell’abitazione, trovando riparo persino nel vano autoclave, un dettaglio che racconta da solo il livello di paura che ormai scandiva la loro quotidianità. Quando l’uomo è stato affrontato, ha reagito brandendo un paio di forbici e urlando frasi di sfida. In precedenza aveva già colpito il padre con pugni al volto e sulla schiena, e non aveva esitato a minacciare entrambi di morte. I due anziani sono stati accompagnati in ospedale.