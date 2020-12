SCOPPITO, NUOVO SISTEMA INFORMATICO PER CITTADINI IN DIFFICOLTA’

SCOPPITO – “Il Comune di Scoppito ha messo a disposizione di tutti i cittadini bisognosi una propria piattaforma informatica per richiedere l’erogazione di Buoni Spesa utilizzabili per l’ acquisto di generi alimentari nelle attività ricadenti del nostro territorio”.

A renderlo noto è l’Amministrazione Comunale: “La misura ha previsto l’impegno di circa 21 mila euro che verranno concessi sotto forma di buoni cartacei a ciascun cittadino o nucleo familiare che ne farà richiesta e che possiede i requisiti. Un serio e concreto sostegno alle famiglie in difficoltà che vivono il nostro Comune e che a causa del Covid hanno riscontrato problemi economici. La misura inoltre prevede che l’intera somma impegnata dei 21 mila euro venga spesa nelle attività scoppitane favorendo appunto il commercio locale in una sorta di economia territoriale. Per informazioni e per partecipare al bando si può visitare il sito istituzionale”.

