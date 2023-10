SCOPPITO: RACCOLTI OLTRE MILLE CHILI DI GENERI ALIMENTARI PER LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’

LAQUILA – Oltre 1009 kg di generi alimentari, distribuiti in 70 scatole, che andranno a sostenere le famiglie bisognose del territorio aquilano, che sono in continuo aumento.

La raccolta si è tenuta ieri, sabato 14 ottobre, al supermercato Coop di Scoppito (L’Aquila).

“Un ringraziamento per la raccolta alimentare – dice in una nota Luigi Cordeschi, coordinatore dell’Associazione “Dona un pasto per la dignità Odv”- al supermercato di Scoppito che ci ha ospitato, a tutti coloro che hanno generosamente contribuito per raggiungere questo incoraggiante risultato che premia i nostri sforzi, a tutti coloro che hanno collaborato per la raccolta: i volontari della nostra Associazione, i volontari della Parrocchia Santa Maria Mediatrice dell’Aquila e al gruppo MissiOn – Amici di San Basilio. Un piccolo gesto per un grande aiuto”.