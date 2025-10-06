SCOPPITO: RECUPERATO IL CORPO DELL’UOMO MORTO NEL BOSCO. GIALLO SULLE CAUSE DEL DECESSO

SCOPPITO – Gli accertamenti medico-legali chiariranno le cause della morte dell’uomo trovato senza vita in un bosco del territorio di Scoppito (L’Aquila) anche se pare che sia stato scovato dai carabinieri un biglietto di commiato lasciato, per l’appunto, da M.R. di 69 anni. Per cui non si esclude un gesto estremo. Insomma un giallo da chiarire.

Le operazioni di recupero si sono rivelate complesse, rese difficili dalla fitta vegetazione e dalla posizione impervia. L’elicottero del 118 ha dovuto effettuare manovre difficili per consentire ai soccorritori di raggiungere l’area e portare a termine l’intervento in sicurezza. L’uomo era conosciuto a Scoppito, dove era solito partecipare alla attività sociali. Amici e conoscenti si sono stretti attorno alla famiglia in questo momento così grave e inatteso

.