SCOPPITO – Il Comune di Scoppito (L’Aquila) ha rinnovato la convenzione con il Centro di Psicologia, Psicoterapia e Formazione Syncronia Onlus che, nell’ambito del progetto “Una casa per Psiche: abitare il corpo, abitare la città”, offre gratuitamente alla popolazione il servizio di sostegno psicologico.

“La ‘lungimiranza’ dell’amministrazione comunale e dei professionisti di Syncronia Onlus – si legge in una nota – è confermata dalla recente approvazione all’unanimità del Protocollo di intesa fra il Cnop (Consiglio nazionale ordine degli psicologi) e l’Anci (Associazione nazionale dei Comuni italiani) per l’inserimento il lavoro degli psicologi nei servizi dei Comuni”.

Il Centro di Psicologia, Psicoterapia e Formazione Syncronia Onlus svolge, in collaborazione con la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Analitica “Atanor” (riconosciuta dal MIUR: GU N.180 del 2-8-2008), il servizio di sportello d’ascolto psicologico, anche all’interno degli istituti scolastici del territorio del Comune di Scoppito, dove vengono offerte consulenze gratuite agli studenti, alle loro famiglie, agli insegnanti e a tutto il personale scolastico.

Responsabile del progetto è la dottoressa Angela Paris, psicologa e psicoterapeuta, supportata da un’equipe di professionisti altamente specializzati.

Gli psicologi del Centro sono collocati con lo sportello anche presso la Farmacia Longara, importante riferimento nel territorio, e presso alcuni degli ambulatori di medici di base e pediatri del territorio.

“Il servizio, grazie alla preziosa collaborazione con l’amministrazione comunale, dà la possibilità a tutti i residenti del comune di Scoppito di poter usufruire di una consulenza gratuita completa (fino a tre colloqui totalmente gratuiti) e consente di intercettare, nel pieno rispetto della privacy, disagi e problemi di natura psicologica che potrebbero riflettersi sull’intera comunità”.

Lo sportello di ascolto psicologico, in convenzione con il comune di Scoppito, è attivo tutti i giorni, dalle 10 alle 19, nei locali del Centro di Psicoterapia Atanor-Syncronia, in via Del Querceto n.10, a Scoppito. È possibile prenotare una consulenza anche online inviando un semplice messaggio WhatsApp al seguente numero: 392 7599777.