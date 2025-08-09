SCOPPITO: RITROVATO SENZA VITA 81ENNE SCOMPARSO

SCOPPITO – Dopo giorni di ricerca il drammatico ritrovamento: Vincenzo Damiano, l’81enne scomparso da Scoppito lo scorso 7 agosto, è stato trovato morto oggi in località Ruella, zona spesso frequentata dall’uomo.

Ancora da accertare le cause del decesso che saranno stabilite al termine degli accertamenti disposti dalle autorità.

Al momento, tra le ipotesi più accreditate, quella di un malore, ma non si esclude che l’uomo, amante delle passeggiate nei boschi, possa aver incontrato difficoltà lungo il sentiero fino a perdere l’orientamento.

A trovarlo, secondo quanto appreso, sarebbe stato un passante che avrebbe poi avvertito i soccorritori, impegnati nelle ricerche senza sosta anche con l’impiego di droni con termocamera dei Vigili del Fuoco ed unità cinofile. Carabinieri e Vigili del Fuoco hanno setacciato tutte le frazioni e le strade di campagna insieme ai volontari e delle Pro Loco di Scoppito e Coppito.

L’uomo, che viveva a Roma ma trascorreva le vacanze estive nella sua casa, nella frazione di Collettara, sarebbe stato avvistato per l’ultima volta nella vicina Cese di Preturo.