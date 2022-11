SCOPPITO, SALVIAMO LE FELCIARE: “DISAPPUNTO PER REVOCA VICESINDACO, IMPIANTO RIFIUTI VA AVANTI”

SCOPPITO – “Il comitato intende comunicare il proprio rammarico, dopo aver appreso della rimozione del vice sindaco del comune di Scoppito. Il dottor Alessio Albani ha da sempre condiviso le nostre preoccupazioni per il destino dell’area delle Felciare”.

È quanto si legge in una nota del Comitato Salviamo Le Felciare a seguito della revoca da parte del sindaco di Scoppito (L’Aquila), Loreto Lombardi, della carica di vicesindaco di Alessio Albani, nominato il 22 giugno scorso.

Il Comitato, composto da cittadini di Tornimparte e Scoppito, è nato “a tutela dell’ambiente e il territorio” contro il progetto del centro di raccolta rifiuti.

Albani, spiega il Comitato, “di recente si è reso protagonista di un’iniziativa condivisa con il consigliere Emiliano Renzetti,avente per oggetto la presentazione di una mozione da sottoporre al Consiglio comunale a tutela del territorio. Siamo certi che il Consiglio comunale di Scoppito vorrà discutere della mozione predetta ribadendo il pensiero della maggioranza sulla nostra problematica, già espresso in occasione delle recenti elezioni. Rimaniamo comunque fiduciosi per una futura, proficua, collaborazione con l’amministrazione comunale tutta”, conclude la nota.