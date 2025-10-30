SCOPPITO – “Quello di Sanofi è uno stabilimento prezioso ed è un orgoglio ospitare nel nostro comune un’eccellenza mondiale nel campo della ricerca e dello sviluppo, che crede e continua ad investire nel nostro territorio alimentando fiducia e prospettive per il futuro delle aree interne, una scelta per nulla scontata”.

Sono le dichiarazioni del sindaco di Scoppito Loreto Lombardi, segretario Anaao-Assomed della Avezzano-Sulmona-L’Aquila nonché primario del reparto di chirurgia e diagnostica endoscopica, ad un giorno dall’importante evento che si terrà domani, venerdì 31 ottobre, presso lo stabilimento Sanofi di Scoppito, alle porte dell’Aquila.

“L’impatto dell’innovazione farmaceutica per la competitività e la crescita del Paese: l’eccellenza di Sanofi a Scoppito” sarà al centro del dibattito di alto livello con rappresentanti delle Istituzioni, del mondo economico e del territorio, per discutere il ruolo strategico delle scienze della vita nella nuova stagione della salute e dello sviluppo industriale.

Nel programma sono previsti gli interventi, tra gli altri, di Fausta Bergamotto, sottosegretario al Ministero delle Imprese e Made in Italy, di Marcello Gemmato, sottosegretario al Ministero della Salute, di Lucia Albano, sottosegretario al Ministero Economia e Finanze, del commissario europeo Raffaele Fitto.

“Questa imponente presenza istituzionale testimonia quanto questo stabilimento sia strategico a livello nazionale – sottolinea Lombardi – È un fiore all’occhiello per l’intera regione, per tutto il Paese. In questo contesto, l’appello al Governo è sempre quello di investire sulle nostre aree interne, agevolando il percorso alle aziende che decidono di operare nel nostro territorio”.

“È un concetto fondamentale – ribadisce -, perché queste aree sono le più penalizzate, dalle quale i giovani fuggono perché tutto è più complicato, mancano i servizi delle grandi città. Proprio per questo, trovare una società del genere che investe in un comune dell’entroterra abruzzese, non è facile. Queste realtà vanno incentivate e premiate, perché rappresentano anche una speranza per la nostra terra”.

“Sanofi oggi dà lavoro a centinaia di persone nel nostro territorio – sottolinea Lombardi -, consentendo a centinaia di famiglie di vivere e costruire un futuro qui per i propri figli. Noi continueremo a fare tutto il possibile per collaborare, abbiamo sempre avuto degli ottimi rapporti con la Dirigenza e ci auguriamo che diventino sempre più stretti. Siamo aperti al dialogo e pronti ad incontrarci all’occorrenza, per garantire un’azione sinergica efficace tra Istituzioni e Società”.

Programma del 31 ottobre

Modera i lavori Tonia Cartolano – giornalista Sky TG24

10:00 – 10:30

Un territorio che innova, un Paese che cresce

Alessandro Casu, Direttore stabilimento Sanofi Scoppito

Marcello Cattani, Presidente e Amministratore Delegato Sanofi Italia e Malta

Sen. Guido Liris, Presidente dell’Intergruppo parlamentare aree interne, comuni montani e isole minori, Commissione Bilancio Senato

Emanuele Imprudente, Vicepresidente, Regione Abruzzo

Guido Castelli, Commissario Straordinario alla Ricostruzione del sisma 2016

Giancarlo Di Vincenzo, Prefetto dell’Aquila

Comune dell’Aquila, in attesa di delega da parte del sindaco Pierluigi Biondi

Loreto Lombardi, Sindaco di Scoppito

Mons. Antonio D’Angelo, Arcivescovo metropolitano dell’Aquila

10:30 – 10:50

L’impatto di Sanofi in Italia e nella Regione Abruzzo

PierMario Barzaghi, Partner, Head of ESG, KPMG Italia

10:50 – 11:10

La trasformazione del sito di Scoppito tra scienza, industria e territorio

Daniela Ottini, Head of M&S for Specialty Care GBU, Sanofi

Alessandro Casu, Direttore stabilimento Sanofi Scoppito

11:10 – 11:40

Il valore dell’innovazione biofarmaceutica per l’Italia: come si costruisce un ecosistema competitivo

Fausta Bergamotto, Sottosegretario Ministero delle Imprese e Made in Italy

Marcello Cattani, Presidente e Amministratore Delegato Sanofi Italia e Malta

Lucia Albano, Sottosegretario Ministero Economia e Finanze (videomessaggio)

11:40 – 12:35

L’importanza delle Life Science per l’Italia e per la regione Abruzzo

Ne discutono:

Fulvia Filippini, Head of Public Affairs Sanofi Italia e Malta

Tiziana Magnacca, Assessore Attività produttive Regione Abruzzo (videomessaggio)

Paolo Quercia, Analisi delle politiche pubbliche e coordinamento statistico, Ministero delle Imprese e del Made in Italy

Ing. Ezio Rainaldi, Presidente Confindustria L’Aquila

Maria Grazia Cifone, Prorettrice vicaria con delega alla sanità e ai rapporti con il sistema sanitario, Università degli Studi dell’Aquila

On. Michele Picaro, Commissione Sanità Pubblica, Parlamento Europeo

Francesco Saverio Mennini, Capo Dipartimento della Programmazione, dei dispositivi medici, del farmaco e delle politiche in favore del Servizio Sanitario Nazionale, Ministero della Salute

Sen. Guido Liris, Commissione Bilancio, Senato

Nicoletta Verì, Assessore Salute Regione Abruzzo

12:35 – 13:00

Conclusioni

*Raffaele Fitto, Commissario europeo per la politica regionale

Marcello Cattani, Presidente e Amministratore Delegato di Sanofi Italia e Malta