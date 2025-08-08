SCOPPITO: SCOMPARSO 80ENNE VINCENZO DAMIANO, RICERCHE IN CORSO

8 Agosto 2025 11:05

L'Aquila - Cronaca

SCOPPITO – Ore di apprensione a Scoppito (L’Aquila) per Vincenzo Damiano, 80 anni, scomparso ieri pomeriggio.

L’uomo, che ha casa nella frazione di Collettara, sarebbe stato avvistato per l’ultima volta nella vicina Cese di Preturo.





Le ricerche proseguono senza sosta anche con l’impiego di droni con termocamera dei Vigili del Fuoco e, da stamattina, sono in azione anche le unità cinofile.

Appena arrivato l’allarme, è scattata subito una la mobilitazione dei cittadini che hanno collaborato tutta la notte con i Carabinieri e Vigili del Fuoco, setacciando tutte le frazioni e le strade di campagna insieme ai volontari e delle Pro Loco di Scoppito e Coppito.

 

