SCOPPITO – Continuano i furti nell’Aquilano senza che si possa far molto per arginare il fenomeno. Infatti a Scoppito è stato messo segno un colpo nell’abitazione di una persona che era in casa e per fortuna non ha incrociato i ladri mentre, sempre lì vicino, un malvivente è stato messo in fuga ma forse è stato filmato dalle telecamere dopo essere fuggito a piedi verso una collinetta. Qualcuno avrebbe anche notato aggirarsi in zona una macchina sospetta.

Un ladro acrobata ha tentato un furto in abitazione nella zona Macchiole all’Aquila mentre altri colpi sono stati messi a segno pure a Preturo, Pettino e Sassa mentre a Roio, per fortuna, sono falliti alcuni furti ai danni di villette.

Furto di un’auto sventato anche alla Torretta, all’Aquila, dove un ladro di notte stava tentano di forzare la portiera di una utilitaria ferma presso un condominio ma lo ha messo in fuga il proprietario che lo ha notato dalla finestra e, urlando, lo ha indotto a scappare a gambe levate.

Il fenomeno dei furti, anche solo tentati, più consistente di quanto sembra visto che non tutti fanno denuncia, è forse causato anche dal fatto che le forze di polizia, pur alacramente al lavoro, non sono calibrate per controllare l’ondata di delinquenti. Al punto che più di una persona vorrebbe sapere dalle istituzioni, con esattezza, quante pattuglie sono in giro all’Aquila durante la notte nel capoluogo di regione a fronte di un territorio smisurato da controllare.